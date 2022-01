Według komentatorów, podopieczni Patryka Rombla wypadli w turnieju nieźle. Wygrali dwa mecze, ponieśli trzy porażki, a w niedzielę po dramatycznej końcówce zremisowali z Rosją 29:29.

Hiszpanie odnieśli pięć zwycięstw, ale w niedzielę przegrali z Norwegami 23:27. Przed ostatnią kolejką zajmują trzecie miejsce w grupie II, mając tyle samo punktów co Norwegowie i Szwedzi. Wygrana z Polakami da obrońcom tytułu co najmniej drugą lokatę i awans do półfinału, ponieważ ekipy ze Skandynawii czeka bezpośrednie starcie.

Początek meczu Polska - Hiszpania w Bratysławie o godz. 15.30.