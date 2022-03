Chylę czoła przed wszystkimi klubami i związkami sportowymi, które pomagają ukraińskim sportowcom - zapewniają im schronienie i umożliwiają kontynuowanie treningów. To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku młodych sportowców, którym sport może pomóc w radzeniu sobie z traumą - brzmi cały wpis.

Przykładów pomocy polskiego środowiska sportowego jest wiele. Przekazywane są środki finansowe, ale także dochodzi do bardzo konkretnych działań. Ukraińską kajakarkę górską Wiktorię Dobrotworską rosyjska inwazja zaskoczyła na zgrupowaniu w Krakowie. Wróciła do kraju po najbliższych i przywiozła ich do Polski, a krakowski klub zapewnił im schronienie.

Polski Związek Hokeja na Trawie wspomógł młodzieżową reprezentację Ukrainy kobiet do lat 21. Przedstawiciele federacji odebrali drużynę na granicy polsko-ukraińskiej. Następnie autokar wyruszył do Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, gdzie Ukrainki mogły w spokoju trenować i przygotowywać się do mistrzostw świata.

Działa specjalna infolinia dla sportowców z Ukrainy, którzy są w drodze do Polski albo już tutaj przebywają. Ma być wsparciem w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania i bazy do kontynuacji treningów. Za projekt odpowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki.