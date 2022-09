W rewanżowym meczu finałowym drugiej ligi żużlowej Bedmet OK Kolejarz Opole pokonał SpecHouse PSŻ Poznań 46:44, ale ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół z Wielkopolski 53:37, to on wywalczył awans do pierwszej ligi.

W niedzielę najwięcej punktów dla Kolejarza zdobyli Adrian Cyfer 14 i Mathias Thoernblom 11, zaś dla PSŻ Emil Breum 14 i Kevin Fajfer 12.

Sprawa awansu została rozstrzygnięta jeszcze przed biegami nominowanymi. Wówczas „Skorpiony" przegrywały tylko 37:41.

PSŻ Poznań

Zespół z Poznania ostatni raz na drugim poziomie rozgrywkowym jeździł w 2011 r. Wówczas zajął w pierwszej lidze ostatnie miejsce i przez następnych kilka lat nie startował w rozgrywkach. Dopiero od 2017 r. żużlowa drużyna ze stolicy Wielkopolski rywalizowała w drugiej lidze.