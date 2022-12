Kacper Stokowski zajął drugie miejsce w półfinale na 100 m stylem grzbietowym i awansował do środowego finału mistrzostw świata w pływaniu na krótkim basenie w Melbourne. To najlepszy rezultat Polaków we wtorkowych konkurencjach.

W eliminacjach Stokowski z czasem 50,14 był piąty. W rywalizacji brał również udział Ksawery Masiuk, który z czasem 50,84 był 14. i również awansował do półfinału. W nim poszło mu gorzej - z czasem 51,01 zajął 15. miejsce. Stokowski poprawił natomiast swój rezultat na 49,33, ustępując jedynie multimedaliście olimpijskiemu Amerykaninowi Ryanowi Murphy'emu. Reklama Pozostali z Polaków rywalizujących we wtorek nie osiągnęli sukcesów. Adela Piskorska z czasem 57,74 zajęła 20. miejsce w eliminacjach i nie zakwalifikowała się do półfinału na dystansie 100 m stylem grzbietowym. ME w pływaniu. Brąz Majerskiego na 100 m st. motylkowym Zobacz również Karol Ostrowski wystartował natomiast w eliminacjach na 50 m stylem motylkowym, jednak uzyskał czas 22,71, co dało mu 20. miejsce i nie pozwoliło zakwalifikować się do półfinału. Jakub Majerski z czasem 22,80 był 22. i również nie awansował do kolejnego etapu rywalizacji. W środę poza Stokowskim, który popłynie w finale na 100 m stylem grzbietowym, w eliminacjach na dystansie 100 m stylem dowolnym wystartują Katarzyna Wasick oraz Karol Ostrowski.