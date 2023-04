Aleksandra Mirosław fantastycznie rozpoczęła cykl Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Wygrała w Seulu pierwsze w tym roku zawody, a w drodze do końcowego sukcesu trzykrotnie poprawiła należący do niej rekord świata. Polka w internecie zamieściła filmik, jak ciężko musi pracować, by wejść na szczyt.

29-letnia lublinianka, dwukrotna mistrzyni globu i Europy w tej specjalności na zawodach w Seulu wyśrubowała rekord świata do 6,25. Reklama Główną imprezą sezonu będą mistrzostwa świata w Bernie w drugiej połowie sierpnia. W Szwajcarii oprócz medali stawką będą olimpijskie kwalifikacje. Aby ją zdobyć trzeba zająć jedno z dwóch czołowych miejsc. Wcześniej Polkę czeka występ w Igrzyskach Europejskich w Krakowie.