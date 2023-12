Podczas czwartkowych obrad posłowie zajmowali się m.in. zmianą sposobu głosowania w tzw. kroku drugim wyboru premiera.

Jakubiakowi nie podobają się zmiany

Do tej pory posłowie wrzucali do urny kartkę podpisana imieniem i nazwiskiem. Teraz parlamentarzyści zdecydowali, że wybór będzie się odbywać przy użyciu elektronicznej maszyny do liczenia głosów.

To nie podoba się Jakubiakowi. Artykuł 113, który definiuje sposób głosowania jako imienny, z istoty swojej jest głosowaniem tajnym. Państwo chcecie to zlikwidować. Pytanie, czy robicie to z premedytacją, czy będziecie zwalać na nowoczesność i łatwość głosowania. Coś mi się wydaje, że chcecie wiedzieć, jak kto głosował - powiedział przedstawiciel Kukiz 15.

Ziółkowski zadrwił z posła Kukiz 15

Na słowa Jakubiaka zareagował Szymon Ziółkowski. Według posła Jakubiaka głosowanie imienne w sejmie jest tajne niczym wybór Papieża podczas konklawe, tylko komin by trzeba nad Sejmem postawić! Mistrz! - podsumował wypowiedz posła wybranego z listy Prawa i Sprawiedliwości były lekkoatleta.

Ziółkowski w sejmie zasiadał latach 2015-2019, jako członek Platformy Obywatelskiej. Ale o wiele bardziej znany jest ze swoich dokonań sportowych. W 2000 roku podczas letnich igrzyska olimpijskich w Sydney zdobył złoty medal w rzucie młotem.