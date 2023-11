Giertych wrócił do polskiego parlamentu. Mandat poselski uzyskał w wyborach, które odbyły się 15 października.

Były lider Ligi Polskich Rodzin, a obecnie parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej w środę swoim wpisem w mediach społecznościowych szyderczo uderzył w Prawo i Sprawiedliwość.

Dziś pierwsza miesięcznica klęski PiS. Zapraszam wszystkich, aby razem ze mną uczcili ją lampką wina. Na zdrowie - napisał na platformie X Giertych.

Do tych słów odniósł się Boniek. Oj oj panie Giertych. Ładnie to tak? Ludzie cierpią, są nerwowi, a pan dorzuca do pieca… - napisał były prezes PZPN.