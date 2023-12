Oficjalnie Nitras szefem resortu sportu i turystyki zostanie w przyszłym tygodniu. Na tym stanowisku zastąpi Danutę Dmowską- Andrzejuk.

Nitras nieprzychylnie wypowiedział się o kibicach Legii

Nowy szef polskiego sportu już na starcie będzie miał "wrogów". Polityk Koalicji Obywatelskiej na pewno nie może liczyć na przychylność i sympatię kibiców Legii Warszawa.

Nitras nie szczędził im gorzkich słów po zajściach, do jakich doszło z ich udziałem przy okazji meczu z Aston Villą.

Patrzę na to z ogromnym smutkiem. To nie jest tak, że każdy wyjazd polskiego klubu zagranicę kończy się awanturami. Jest chyba jakiś problem z kibicami Legii, bo to jest kolejny raz, kiedy nie dostosowują się do standardów obowiązujących w innych krajach. Jest pytanie, czy nie powinniśmy tych standardów podnieść. I stosować takie, które gwarantują bezpieczeństwo wszystkim na stadionie, a nie powodują, że stadion jest zdominowany przez grupę najbardziej zagorzałych fanów. Musimy się z tym zmierzyć jako państwo. Wydaje mi się, że zarówno kluby ekstraklasy jak i związek piłkarski powinny poważnie się nad tym pochylić. Na pewno jest to powód do refleksji - powiedział w radiu Tok FM.

Nowy minister sportu karierę polityczną zaczynał w Unii Polityki Realnej

Nitras urodził się w 1973 roku. Politolog, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1991 do 1995 r. członek Unii Polityki Realnej, w latach 1997-2001 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Liberalnego, od 2001 roku członek Platformy Obywatelskiej.

Poseł na Sejm V, VI, VIII, IX i X kadencji. Od 2009 r. do 2014 r. eurodeputowany i członek Europejskiej Partii Ludowej. W latach 2014-2015 główny doradca w gabinecie premier Ewy Kopacz. W 2016 r. powołany na wiceministra spraw zagranicznych w gabinecie cieni PO.