Bramkarze najsłabszym punktem Norwegów

Za zwycięstwo Norwegii, która w dorobku ma m.in. dwa srebrne medale mistrzostw świata (2017, 2019), można otrzymać 1,2 stawki, natomiast Polski siedem. Za remis jest to 12,5.

Ekspert duńskiego kanału telewizji TV2 Bent Nyegaard powiedział norweskiej agencji NTB, że najsłabszym punktem Norwegii są bramkarze, którzy są poniżej poziomu kandydatów do medalu ME – "ta pozycja będzie czynnikiem decydującym w każdym meczu”.

Sander Sagosen stawia na Duńczyków

Jest to widoczne i należy stwierdzić na chłodno, że obecna dyspozycja Norwegii nie wystarczy do medalu, a w dodatku losowanie nie było dla nas szczęśliwe i grupa z Polską, Wyspami Owczymi i Słowenią jest silna - dodała NTB.

Najlepszy szczypiornista Norwegii Sander Sagosen zgodził się z oceną mediów i ekspertów i stwierdził, że ME wygra Dania. To zdecydowanie najlepszy zespół, ale my też w dobrym dniu i pewnej dozie szczęścia możemy wygrać z każdym i dlatego nie możemy rezygnować z walki o medal - powiedział.