50-letnia Petrillo w stolicy Francji wystartuje w biegu na 200 i 400 m w kategorii T12 - dla osób niedowidzących.

Przeżyję najważniejszy moment kariery sportowej i spełnię marzenie z dzieciństwa. Mam szczęście, bo dokonam najpiękniejszej rzeczy, o jakiej kiedykolwiek marzyłam - pobiegnę na stadionie - przyznała w rozmowie z AFP.

Petrillo od dziecka cierpi na chorobę Stargardta

Sprinterka miała szansę zakwalifikować się już na igrzyska paralimpijskie w Tokio w 2021 roku, jednak ostatecznie jej się nie udało. Od tego momentu skupiła się wyłącznie na uzyskaniu awansu na imprezę w Paryżu.

Petrillo od dziecka cierpi na chorobę Stargardta – genetyczne zwyrodnienie plamki żółtej, będące synonimem postępującej utraty wzroku. Urodzona jako mężczyzna, w 2019 roku rozpoczęła terapię hormonalną i od 2023 roku, według włoskiej administracji, jest kobietą.

Petrillo chce poprawić rekordy życiowe

Przygodę ze sportem rozpoczęła od lekkoatletyki, a następnie grała w piłkę nożną dla niewidomych, reprezentując Włochy w najważniejszych międzynarodowych turniejach. Po latach zdecydowała się jednak poświęcić biegom. W 2023 roku zdobyła dwa brązowe medale - na 200 i 400 m - paralekkoatletycznych mistrzostw świata w Paryżu.

Chcę poprawić swoje rekordy życiowe. Jeśli mi się to uda, medal może być w zasięgu – mówiła o swoich celach na igrzyska paralimpijskie.

Petrillo chce być inspiracją dla innych

W igrzyskach olimpijskich pierwszą transpłciową zawodniczką była nowozelandzka sztangistka Laurel Hubbard, która rywalizowała trzy lata temu w Tokio. Petrillo liczy na to, że będzie inspiracją dla innych transpłciowych sportowców, mimo że jest to temat budzący kontrowersje. Terapia hormonalna pozwoliła włoskiej lekkoatletce zmniejszyć poziom testosteronu we krwi do norm dopuszczanych przez World Athletics.

Wiem, że będę krytykowana, że niektórzy nie zrozumieją, dlaczego to robię, ale jestem tutaj, latami walczyłam, żeby tu dotrzeć i nie boję się, jestem sobą. Często powtarzam, że skoro ja to zrobiłam, to inni mogą to zrobić. Mam nadzieję, że będę pierwszą z wielu, że będę punktem odniesienia, źródłem inspiracji. Moja historia może przydać się wielu innym, z wadą wzroku czy nie, trans czy nie – podkreśliła Włoszka.

Igrzyska paralimpijskie w stolicy Francji rozegrane zostaną w dniach 28 sierpnia - 8 września.