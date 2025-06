Prezydent elekt nie zaprzeczył, że walczył w ustawkach

Prezydent elekt rzekomo miał brać udział w ustawce pseudokibiców Lechii Gdańsk i Lecha Poznań w 2009 roku. Są to jednak informacje nieoficjalne, bo w materiałach prokuratury nie przewija się nazwisko Karola Nawrockiego. Jednak on sam nie zaprzeczył i nie odciął się od tych wydarzeń.

Komentator telewizji Polsat stał w pierwszym rzędzie

Jak się okazuje epizod związany z nielegalnymi ustawkami kiboli w swoim życiorysie posiada również Łukasz Jurkowski. Legendarny zawodnik MMA, a obecnie komentator sportów walki w telewizji Polsat w rozmowie z "Żurnalistą" przyznał się, że brał udział w takim "wydarzeniu".

Trochę mi zaczęło brakować adrenaliny. Całe życie biłem się na gołe pięści, nowa forma adrenaliny. Myślałem, że jak pojadę na pierwszy raz, to stanę z tyłu i zobaczę. To była duża awantura, kto ma wiedzieć, ten wie. A chłopaki dawaj, idziesz z nami w pierwszym rzędzie. Wszyscy, którzy uważają tych ludzi za idiotów, to też jestem idiotą, bo brałem w tym udział - szczerze przyznał komentator stacji Polsat.

Adwokaci i lekarze biją się w ustawkach

Jurkowski podkreślił, że w ustawkach udział biorą nie tylko "typy spod ciemnej gwiazdy". Jak mówi wśród uczestników nie brakuje ludzi wykształconych, wykonujących prestiżowe zawody.

Ludzie, którzy stoją w pierwszym szeregu ustawek, to ludzie, których doskonale znacie, ale nie wiecie, że oni to robią. To są ludzie wykształceni, adwokat, lekarz, a w poszukiwaniu adrenaliny lubią dać sobie w lesie po ryju i nie robić krzywdy postronnym osobom - powiedział Jurkowski u "Żurnalisty"