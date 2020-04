Szef UFC Dana White nie poddaje się. Mówi: stworzyliśmy specjalne miejsce, stworzyliśmy specjalne centrum telewizyjne, które są tak wyposażone, by w maju wrócić.

Moim zdaniem 9 maja jest realnym terminem, ale poczekajmy. W sobotę mieliśmy mieć galę UFC 249, ale do niej nie doszło, jak wejdą do klatki, to uwierzę, że to naprawdę wróciło - mówi Jurkowski.