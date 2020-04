Na całym świecie wstrzymano niemal wszystkie imprezy sportowe, tymczasem władze UFC planowały trzymać się swojego harmonogramu, chociaż bez kibiców. Gala UFC 249 pierwotnie miała się odbyć w Nowym Jorku, później przeniesiono ją na niezidentyfikowaną wyspę. White zapowiadał też organizowanie walk regularnie.

Byłem gotowy na sobotę, ale (partnerzy - PAP) Disney i ESPN poprosili mnie, abym zrezygnował. Cenię i szanuję współpracę z nimi, więc przełożyłem galę - napisał prezydent UFC w wiadomości do agencji AP.

Komunikat w tej sprawie wydał także ESPN.

Nikt nie chce powrotu sportu bardziej niż my, ale mamy poczucie, że to nie jest właściwy moment z różnych powodów. ESPN podzieliło się swoimi obawami z UFC i spotkało się to ze zrozumieniem - napisano.

White nie przestaje jednak rozbudowywać infrastruktury na wyspie, którą nazwał Fight Island (Wyspa Walki). Wkrótce będziemy gotowi do akcji - zaznaczył. Jego celem jest, aby UFC było pierwszym sportem, który "ruszy", gdy skończy się kryzys wywołany przez koronawirusa.

Dotychczas na świecie odnotowano ponad 1,6 mln przypadków zakażenia, najwięcej w USA - ok. 470 tysięcy. Łącznie zmarło ponad 95 tysięcy osób.