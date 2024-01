Jakie było najbardziej oczekiwane danie podczas Gali Mistrzów Sportu? [FOTO]

Sobotni wieczór należał do Gali Mistrzów Sportu. Podczas imprezy w warszawskich hoteli ogłoszono laureatów corocznego, 89. już plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Drugi rok z rzędu triumfowała Iga Świątek. Zabawa była przednia, a ci, którzy bawili się najdłużej, tradycyjnie już zjedli jajecznicę. Sportowcy relacjonowali to na swoich profilach w mediach społecznościowych. Kto dotrwał do jajecznicy?