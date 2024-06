Carlo Ancelotti: Real Madryt odmówi udziału

Kluby i piłkarze od początku nieprzychylnie patrzą na nowy format imprezy, w której zamiast osiem klubów jak dotychczas ma uczestniczyć ich 32, a impreza rozrasta się do monstrualnych rozmiarów.

To za sprawą zamiany potrzeby rozegrania dwóch-trzech meczów na ich wielokrotność, podczas gdy już teraz kalendarze najlepszych klubów są przeładowane, co najlepsi piłkarze przypłacając ocoraz większą liczbą najgroźniejszych kontuzji – w zakończonym sezonie w Realu Madryt aż trzy przypadki zerwania więzadeł krzyżowych w Realu Madryt u trzech kluczowych piłkarzy.

Zagrają o klubowe mistrzostwo świata, ale za wyższe nagrody

W tej sytuacji oferta 20 mln euro dla zwycięscy jaką przedstawiła FIFA jest doskonałym pretekstem do bojkotu imprezy. „FIFA może o tym zapomnieć, piłkarze i kluby nie wezmą udziału w tym turnieju.

Pojedynczy mecz Realu Madryt jest wart 20 milionów, a FIFA chce nam dać taką kwotę za cały puchar. To negatywne. Podobnie jak my, inne kluby odrzucą zaproszenie” powiedział Carlo Ancelotti dziennikarzowi Il Giornale (cytat za realmadryt.pl)

Klubowe mistrzostwa zamiast Pucharu Interkontynentalnego: jaka nowa formuła

Klubowe Mistrzostwa Świata – FIFA Club World Cup, to nowa formuła Pucharu Interkontynentalnego. W nim rywalizowało siedm drużyn: gospodarz plus siedmiu zwycięzców regionalnych rozgrywek klubowych w rodzaju europejskiej Ligi Mistrzów. FIFA uznała, że to za mało i zdecydowała się na rozgrywanie klubowych mistrzostw świata na wzór mundialu reprezentacji narodowych.

Po raz pierwszy Klubowe Mistrzostwa Świata mają się odbyć w 2025 roku w Arabii Saudyjnskiej i ma w nich wziąć udział 32 najlepsze kluby z całego świata. Formalnie, bo ze względów regulaminowych poza gronem znalazł się m.in. FC Barcelona.

W poprzedniej formule począwszy od 2007 roku klubowym mistrzem świata zostawał wyłącznie zwycięzca europejskiej Ligi Mistrzów: aktualnie jest nim Manchester City, a rok wcześniej Real Madryt przed Chelsea, Bayernem Monachium i Liverpoolem oraz swoją wcześniejszą serią – trzech mistrzostw pod rząd.