Aresztowano mężczyznę i kobietę

Do sprawy odniosła się również policja, wydając oświadczenie, w którym jednak nie pada nazwisko Casillasa. Policja rozwiązała sprawę kradzieży pięciu luksusowych zegarków z domu byłego zawodowego piłkarza w Madrycie. Skarga została złożona 16 października, a po szybkim śledztwie 21 października aresztowano mężczyznę i kobietę (...), dwoje podejrzanych planowało wkrótce opuścić kraj - podała policja, precyzując, że kobieta, o której mowa, „pracowała jako sprzątaczka w domu byłego piłkarza”.

Policja odzyskała dwa zegarki

Dwa z pięciu skradzionych zegarków zostały odzyskane podczas tej operacji, a „śledztwo nadal trwa w celu odnalezienia pozostałych przedmiotów” - dodano w komunikacie.

Jednak kilka hiszpańskich mediów zidentyfikowało ofiarę jako Ikera Casillasa, byłego kapitana reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobył mistrzostwo świata w 2010 roku oraz dwukrotnie mistrzostwo Europy (2008, 2012). 44-letni były bramkarz grał w Realu Madryt w latach 1999-2015.

Plaga włamań do domów piłkarzy

Włamania do domów piłkarzy w Madrycie nie są rzadkością. W ostatnich latach kilka obecnych i byłych gwiazd Realu – m.in. Karim Benzema, Rodrygo i Dani Carvajal – padło ofiarą włamań.