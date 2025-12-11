Legendarny reprezentant kraju ma ponad 8 mln długu

Czeskie media donoszą, że Tomas Skuhravy wpadł w poważne kłopoty. Były napastnik piłkarskiej reprezentacji naszych południowych sąsiadów ma spore długi do spłacenia. Wierzycielom zalega ponad 8 milionów koron.

Skuhravy liczy na korzystną decyzję sądu

Były reprezentant Czechosłowacji niedawno ogłosił upadłość konsumencką i złożył wniosek o umorzenie długu. Skuhravy liczy, że sąd pozytywnie rozpatrzy jego sprawę. Jeśli tak się stanie, to 60-latek będzie spłacał wierzycielom po 7606 koron miesięcznie przez trzy lata, czyli łącznie da to kwotę 273 816 koron.

Były piłkarz obecnie zarabia brutto 24 tys. koron

Aktualnie legendarny czeski piłkarz pracuje jako menadżer sportowy Slovacka. Co miesiąc klub płaci mu brutto 24 tys. koron. W przeszłości Skuhravy zarabiał zdecydowanie lepiej. W swoim CV może się pochwalić grą barwach takich Sparty Praga, włoskiej Genoi, czy Sportingu Lizbona.