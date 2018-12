Biało-czerwoni byli losowani z drugiego koszyka. Kwalifikacje rozpoczną się w marcu 2019 roku. W turnieju finałowym zagra 12 drużyn - Węgry i Słowenia jako gospodarze są zwolnieni z eliminacji.

Bezpośrednio do turnieju finałowego awansują zwycięzcy dziewięciu grup, a tylko dwa najlepsze zespoły z drugich lokat w grupach zmierzą się w barażach o ostatnie wolne miejsce.

Wszystkie grupy są bardzo wyrównane. Uważam, że w naszej równe szanse awansu mają trzy drużyny: Serbia, Rosja i my. Nie jesteśmy szczęśliwi po tym losowaniu, ale nie jesteśmy też załamani. Po prostu trzeba było na kogoś trafić. Na razie skupiamy się przede wszystkim na Euro 2019, to najważniejszy turniej, ale na pewno z tyłu głowy będziemy już mieli kolejne kwalifikacje - powiedział trener reprezentacji Polski do lat 21 Czesław Michniewicz, cytowany na stronie PZPN.

Najbliższe ME do lat 21 odbędą się w 2019 roku we Włoszech i San Marino. Biało-czerwoni w swojej grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce (za Danią), ale w barażowym dwumeczu w listopadzie okazali się lepsi od Portugalii. U siebie podopieczni Michniewicza przegrali 0:1, a na wyjeździe zwyciężyli 3:1.

W turnieju finałowym zmierzą się z Belgią, Włochami i Hiszpanią.

Wyniki losowania grup eliminacji MME 2021:

Grupa 1: Włochy, Szwecja, Islandia, Irlandia, Armenia, Luksemburg

Grupa 2: Francja, Słowacja, Szwajcaria, Gruzja, Azerbejdżan, Liechtenstein

Grupa 3: Anglia, Austria, Turcja, Kosowo, Albania, Andora

Grupa 4: Chorwacja, Czechy, Grecja, Szkocja, Litwa, San Marino

Grupa 5: Serbia, Polska, Rosja, Bułgaria, Łotwa, Estonia

Grupa 6: Hiszpania, Izrael, Czarnogóra, Macedonia, Kazachstan, Wyspy Owcze

Grupa 7: Portugalia, Holandia, Norwegia, Białoruś, Cypr, Gibraltar

Grupa 8: Dania, Rumunia, Ukraina, Finlandia, Irlandia Północna, Malta

Grupa 9: Niemcy, Belgia, Walia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia