Ostatni mecz odbył się w marcu tego roku w Warszawie, a Polacy zwyciężyli 2:0 po trafieniach Kamila Glika i Roberta Lewandowskiego.

Historia wzajemnych potyczek sięga 26 października 1930 roku, kiedy także w stolicy Polacy wygrali 6:0. Przed drugą wojną światową odbyło się osiem pojedynków obu jedenastek.

Z czterech rozegranych w tym stuleciu polscy kibice najczęściej wspominają niespodziewaną porażkę 0:1 w październiku 2002 roku w Warszawie drużyny Zbigniewa Bońka, obecnego prezesa PZPN, w kwalifikacjach Euro 2004. Ostatecznie na turniej finałowy do Portugalii pojechali rywale i był to ich jedyny występ w imprezie mistrzowskiej rangi.

Dotychczasowe spotkania Polska - Łotwa:

26.10.1930, Warszawa: Polska - Łotwa 6:0

05.07.1931, Ryga: Łotwa - Polska 0:5

02.10.1932, Warszawa: Polska - Łotwa 2:1

14.10.1934, Ryga: Łotwa - Polska 2:6 1

5.09.1935, Łódź: Polska - Łotwa 3:3

06.09.1936, Ryga: Łotwa - Polska 3:3

10.10.1937, Katowice: Polska - Łotwa 2:1

25.09.1938, Ryga: Łotwa - Polska 2:1

18.11.1992, Iława: Polska - Łotwa 1:0

17.02.1997, Paralimni (Cypr): Polska - Łotwa 3:2

12.10.2002, Warszawa: Polska - Łotwa 0:1 el. ME

06.09.2003, Ryga: Łotwa - Polska 0:2 el. ME

22.05.2012, Klagenfurt: Polska - Łotwa 1:0

24.03.2019, Warszawa: Polska - Łotwa 2:0 el. ME



bilans: 14 meczów; 10 zwycięstw Polski - 2 remisy - 2 porażki, bramki: 37-15