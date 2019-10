Pewne jest, że od pierwszego gwizdka sędziego na stadionie Daugava w polskiej bramce będzie stał Wojciech Szczęsny. Golkiper Juventusu Turyn we wrześniowych meczach ze Słowenią i Austrią był rezerwowym. Teraz jednak to on będzie numerem jeden, bo Łukasz Fabiański jest kontuzjowany.

Brzęczek prawdopodobnie wreszcie da szansę Maciejowi Rybusowi i ustawi go na lewej obronie. Po drugiej stronie bloku obronnego zagra Bartosz Bereszyński. Natomiast parę stoperów tworzyć będą Kamil Glik i Jan Bednarek.

W drugiej linii selekcjoner naszej kadry zdecyduje się na pięciu piłkarzy. Rolę dwójki defensywnych pomocników pełnić będą Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich. Na skrzydłach wystąpią Kamil Grosicki i Sebastian Szymański. Za kreowanie gry odpowiedzialny będzie Piotr Zieliński. W ataku ciężar zdobywania bramek będzie spoczywał na barkach Roberta Lewandowskiego.