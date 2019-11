"Naszej drużynie nic nie ma prawa się stać. Bezpieczeństwo jest priorytetem" - dodał Boniek, zaznaczając, że reprezentacja jest gotowa ten mecz rozegrać.

"Spekulacje na ten moment są niepotrzebne, są wymysłem fantazji. Chcemy z naszymi przeciwnikami zagrać mecz piłkarski i aby jedyne ryzyko jakie było, to to, kto go wygra. Jesteśmy przygotowani na to, że w sobotę zagramy z Izraelem w Jerozolimie. Na razie logistyka się nie zmienia" - przekazał szef federacji.

"Bez względu na to, gdzie zagramy, my przygotowujemy się do najbliższych meczów. Jeszcze długa droga przed nami, eliminacje się nie zakończyły pomimo naszego awansu" - podkreślił selekcjoner Jerzy Brzęczek.

We wtorek w Izraelu rozległy się syreny alarmowe, w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy. Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół i uczelni w południowej i środkowej części kraju i poinstruowało cywilów, aby pozostali w domu i nie szli do pracy, chyba że jest to niezbędne i dopóki nie zostaną otwarte publiczne schrony.

Na razie nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach. Izraelski dziennik "Times of Israel" podaje, że 20 z 50 rakiet zostało przechwyconych przez system Żelazna Kopuła (Iron Dome). W ramach środków ostrożności policja zamknęła drogi na obrzeżach Gazy.

Ostrzał rakietowy nastąpił po precyzyjnym ataku lotniczym izraelskich sił na dom w mieście Gaza jednego z czołowych dowódców wspieranego przez Iran radykalnego ugrupowania Palestyński Islamski Dżihad. W jego wyniku zginęli islamista Baha Abu Al-Atta i jego żona.

Polscy piłkarze awans na Euro 2020 zapewnili sobie już wcześniej. W tabeli grupy G mają trzy punkty przewagi nad Austrią, a o pięć wyprzedzają Macedonię Północną, Słowenię oraz Izrael. Do zakończenia eliminacji pozostały dwie kolejki.

Spotkanie z Izraelem zaplanowane jest na sobotę w Jerozolimie - początek o godzinie 20.45 czasu polskiego. Biało-czerwoni następnie zmierzą się ze Słowenią 19 listopada w Warszawie.

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które potrwają od 12 czerwca do 12 lipca, będą bezprecedensowe, bowiem nie mają jednego czy dwóch państw-gospodarzy, a mecze odbędą się w 12 miastach - od Hiszpanii po Azerbejdżan. Wezmą w nich udział 24 reprezentacje. Do 20 wyłonionych w eliminacjach dołączą cztery poprzez baraże Ligi Narodów, które odbędą się w marcu.

Losowanie fazy grupowej odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie, jednym z miast-gospodarzy turnieju.