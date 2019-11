Powiedzenie, że na tym poziomie nie ma już łatwych rywali tu sprawdzi się jak rzadko kiedy. Polska reprezentacja w Mistrzostwach Europy na pewno trafi na trudnych i wymagających rywali. W rozgrywkach grupowych na pewno unikniemy Szwajcarii, Chorwacji, Holandii i Rosji – jesteśmy z nimi w tym samym koszyku.

I koszyk: Włochy, Belgia, Anglia, Niemcy, Ukraina, Hiszpania

II koszyk: Francja, Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia, Rosja

III koszyk: Portugalia, Turcja, Dania, Czechy, Szwecja, Austria

IV koszyk: Walia, Finlandia, zwycięzcy czterech barażów

Euro 2020 będzie rozgrywane w kilku krajach, dlatego losowanie będzie skomplikowane jak mało kiedy. Dodatkowym smaczkiem na pewno będzie fakt, że Rosja może być zdyskwalifikowana za doping ze wszystkich rozgrywek międzynarodowych. Co wtedy zrobią władze piłkarskie – jeszcze nie wiadomo. Patrząc na to, kto jest przypisany do której grupy, najtrudniejsze, co może spotkać Polaków na dziś, przed zakończeniem baraży, to rywalizacja o wejście do fazy play-off np. z Anglią, Portugalią i Walią.

Grupa A: Włochy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa B: Belgia, Rosja (gosp.), Dania (gosp.), zesp. z IV koszyka

Grupa C: Ukraina, Holandia (gosp.), zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa D: Anglia (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa E: Hiszpania (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa F: Niemcy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka