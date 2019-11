"Dla nas Szlachetna Paczka to rzecz, którą robimy z wielką radością, z wielką też miłością dla osób, które tej pomocy potrzebują" – stwierdził Lewandowski cytowany na oficjalnej stronie Związku.

Pomiędzy kolejnymi meczami - zakończonych sukcesem - eliminacji do mistrzostw Europy 2020, kadrowicze wspólnie z selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem przygotowali dedykowaną pomoc dla wybranej rodziny z tegorocznej edycji programu.

"Na pewno jest to dla nas jakiegoś rodzaju tradycja, co roku spotykamy się o podobnej porze i robimy Szlachetną Paczkę" – powiedział Kamil Glik.

W tym roku biało-czerwoni postanowili pomóc pani Kasi i panu Piotrowi, którzy wychowują pięcioro niepełnosprawnych dzieci.

"Pomoc niewiele kosztuje. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy dali przykład innym, by wszyscy się zjednoczyli i pomagali, bo jest wiele rodzin, które mają ogromne problemy" – dodał Grzegorz Krychowiak.

W paczce przygotowywanej przez reprezentantów znalazły się nie tylko nowa lodówka, odzież czy zapas żywności, ale także krzesełko rehabilitacyjne dla niepełnosprawnego Kamila. Chłopiec nie siedzi, ani nie porusza się o własnych siłach.

"Jesteśmy tutaj, żeby przynajmniej w jakimś procencie tej rodzinie pomóc, dać im uśmiech na twarzy" – podkreślił Kamil Grosicki, a Lewandowski dodał: "Zdajemy sobie sprawę, ile rodzin, ile osób potrzebuje pomocy, dlatego z wielką chęcią i radością to robimy".

Z wielkim uznaniem o programie wypowiadał się także selekcjoner Brzęczek: "Patrząc na to, ile osób co roku po tej akcji otrzymuje wsparcie, to jest bardzo piękne. Wszyscy, którzy się w to angażują, angażowali i będą angażować z jednej strony – wielkie dzięki, a z drugiej – prosimy o więcej. I taki apel do wszystkich – kto może, niech pomaga" – powiedział selekcjoner polskiej reprezentacji.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce i jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej. Łączy on ogromną skalę działania z tym, że konkretna osoba wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Już od blisko 20 lat Szlachetna Paczka niesie mądrą pomoc tym, którym zabrakło szczęścia. Potrzebujący otrzymują wsparcie materialne, a wraz z nim – nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji i impuls do zmiany życia.