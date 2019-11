Biało-czerwoni w przyszłorocznym turnieju wystąpią w grupie E - razem z Hiszpanią, Szwecją oraz drużyną ze ścieżki barażowej - Bośnią i Hercegowiną, Irlandią Północną, Słowacją lub Irlandią. Tego przeciwnika poznają dopiero w marcu, po zakończeniu turniejów barażowych.

"Na mistrzostwach Europy nie ma łatwych rywali. Losowanie trzeba przyjąć z pokorą i skupić się przede wszystkim na sobie. Do marca nie będziemy wiedzieli, z kim zagramy w pierwszym meczu turnieju, nie jest to sytuacja łatwa. Może los znowu skojarzy nas z Irlandią Północną, z którą graliśmy na inaugurację Euro 2016 i wygraliśmy. Zobaczymy, będziemy przyglądać się wszystkim rywalom. Pewne jest, że później zmierzymy się z Hiszpanią i to na jej terenie, a więc zadanie nie będzie łatwe. Nie zamierzamy się jednak poddawać. Trzeci grupowy rywal, Szwecja, również jest bardzo wymagający. Nasza piłkarska przeszłość już pokazała, że z tymi rywalami nigdy nie grało nam się łatwo. Droga jest ciężka, ale jeśli chce się zrobić rzeczy wielkie, to trzeba pokonywać takie przeszkody. Jesteśmy przygotowani na wielką walkę" – powiedział prezes federacji na stronie PZPN "Łączy nas piłka".

Polacy dwa mecze rozegrają w Dublinie (ze zwycięzcą barażu oraz Szwecją), a jeden w Bilbao - z Hiszpanią.

"Teraz zaczynamy logistykę do turnieju. Zadowolona może być polska kolonia w Irlandii, bo to tam zagramy dwa mecze. Niewykluczone, że w tym kraju zrobimy również swoją bazę, pojedziemy tam obejrzeć wszystkie obiekty. PZPN zrobi wszystko, aby zapewnić drużynie narodowej jak najlepsze warunki do optymalnego przygotowania do mistrzostw " – zapewnił Boniek.

Szef PZPN podkreślił, że zadaniem trenera Brzęczka był awans na Euro 2020 i ten cel został zrealizowany.

"W dodatku promocję na turniej zapewniliśmy sobie na dwa mecze przed zakończeniem rozgrywek. Od stu lat istnienia PZPN reprezentacja nie wystąpiła na trzech wielkich turniejach z rzędu. To historyczne osiągnięcie. I spory bagaż doświadczeń, z których zamierzamy korzystać" – zaznaczył prezes PZPN.

Euro 2020 odbędzie się od 12 czerwca do 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. Łącznie 24 zespoły zostały podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwa najlepsze oraz cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.