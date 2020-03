Informację o odwołaniu meczów towarzyskich z Finlandią i Ukrainą podał dziennikarz serwisu weszlo.com Krzysztof Stanowski.

Trzech reprezentantów Polski obecnie przebywa w przymusowej kwarantannie. To Wojciech Szczęsny (koronawirusa wykryto u Daniele Ruganiego, jego kolegi z Juventusu) oraz Karol Linetty i Bartosz Bereszyński (zakażony jest Manolo Gabbiadini, ich kolega z Sampdorii). Jak na razie nie ma żadnych podstaw by sądzić, że mogą być chorzy - to jedynie działanie zapobiegawcze.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 109 tys. przypadków zakażenia i ok. 3,8 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 18 przypadków zakażenia.