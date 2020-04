Syn, jego żona i dwie córki przeszli koronawirusa. Na szczęście asymptomatycznie, bez objawów. Mieli robione testy i one wykazały, że mogli mieć wirusa. Czują się dobrze. Chciałbym do córki i do syna pojechać, zobaczyć, przytulić, pośmiać się, ale nie można - ujawnił w rozmowie z serwisem sportowefakty.pl szef polskiej piłki.

Reklama

Boniek tęskni za rodziną, ale w tej chwili kontaktuje się z nią tylko przez internet. Są komunikatory, dzięki którym można zrobić prawie że house party. W czterech się połączyć i mieć coś w rodzaju konferencji, spędzać w ten sposób czas razem - powiedział prezes PZPN.