Szef PZPN w rozmowie z Romanem Kołtoniem przedstawił plan wznowienia rozgrywek. Mamy 40 dni do rozpoczęcia rozgrywek. Sezon niemal na pewno bez kibiców ma zostać wznowiony 31 maja. Piłkarze wrócą do pełnych treningów 10 maja - twierdzi Boniek.

Grupa złożona z fachowców opracowała specjalny protokół. Jednym z jego założeń jest powrót do pełnych treningu na boisku. Piłkarze wrócą do nich 10 maja. Mamy 40 dni do rozpoczęcia rozgrywek. Sezon niemal na pewno bez kibiców ma zostać wznowiony 31 maja. Zacznijmy grać, pokażemy trochę solidarności, że coś umiemy, że polska piłka jest żywa. Jeżeli ktoś nie będzie chciał realizować planu, to przegra walkowerami - mówi Boniek.