36-letni obecnie Sneijder rozpocznie w tym miesiącu treningi w amatorskiej drużynie DOS Holland Stichtse Boys w Utrechcie, co może być wstępem do dołączenia do klubu z jego rodzinnego miasta - FC Utrecht.

Reklama

Na razie Sneijder zamierza wrócić do odpowiedniej formy po rocznym rozbracie z futbolem.

"Wesley chce schudnąć i znów być zajęty. Jak powiedział, to może sprawić, iż znów będzie ciągnęło go do gry. Nie było go od pewnego czasu (w futbolu - PAP). Wesley chce przekonać się, jak to jest wrócić na boisko po rozbracie z piłką i odzyskać poczucie przyjemności z futbolu" - powiedział dziennikarzom brat piłkarza Jeffrey Sneijder.

W ubiegłym tygodniu dyrektor techniczny Utrechtu Jordy Zuidam przyznał, że rozmawiał ze Sneijderem o jego powrocie.

"Gotowy do gry Sneijder to bardzo interesująca perspektywa dla FC Utrecht, ale piłka jest po jego stronie” - zaznaczył Zuidam.

Sneijder w reprezentacji Holandii rozegrał 134 mecze i zdobył 31 bramek. Grał m.in. w Ajaksie Amsterdam, Realu Madryt, Interze Mediolan i Galatasaray Stambuł.

Niedawno poinformowano o powrocie do gry po rocznej przerwie innego znakomitego w przeszłości piłkarza reprezentacji Holandii - 36-letniego Arjena Robbena, czyli rówieśnika Sneijdera.

Słynny skrzydłowy, który większość kariery spędził w Bayernie Monachium, a wcześniej grał m.in. w Chelsea Londyn i Realu Madryt, podpisał kontrakt na następny sezon z FC Groningen, w którym 20 lat temu rozpoczynał karierę.

Sneijder i Robben z reprezentacją Holandii wywalczyli wicemistrzostwo świata w 2010 roku w RPA, a cztery lata później zajęli trzecie miejsce na mundialu w Brazylii.