50-letni Michniewicz 21 września został szkoleniowcem Legii Warszawa i już wtedy było wiadomo, że po zakończeniu eliminacji, czyli w listopadzie, rozstanie się z kadrą młodzieżową.

Teraz okazuje się jednak, że szkoleniowiec zakończy pracę na tym stanowisku już po wtorkowym meczu z Bułgarią w Gdyni (początek o godz. 18).

Mogę potwierdzić, że trener Michniewicz rozstanie się z kadrą po tym spotkaniu. Listopadowy mecz z Łotwą, jeżeli ten rywal zajmie ostatnie miejsce w grupie, nie będzie miał znaczenia dla losów naszego awansu (przy porównywaniu bilansu ekip z drugich miejsc, w grupach sześciozespołowych nie liczą się wyniki z ostatnią drużyną - PAP), więc dla nowego szkoleniowca będzie to możliwość debiutu i sprawdzenia piłkarzy. Dzięki temu marcowe spotkania turnieju, jeśli do niego awansujemy, nie będą dla nowego trenera pierwszymi w tej roli - przyznał Kwiatkowski.

Na razie nie ogłoszono nazwisko następcy Michniewicza, choć z informacji PAP wynika, że został już wybrany. Według medialnych doniesień będzie nim Jacek Magiera, obecny szkoleniowiec kadry U-19.

Polscy piłkarze do lat 21 po niedawnej porażce na wyjeździe z Serbią 0:1 w eliminacjach ME wciąż zajmują drugie miejsce w tabeli. W ośmiu dotychczasowych meczach grupy 5. (złożonej z sześciu drużyn) zdobyli 16 punktów.

Mają cztery punkty straty do Rosji, która rozegrała jedno spotkanie więcej.

Trudno będzie odrobić stratę do lidera, bowiem Rosjanie w ostatniej kolejce zagrają z najsłabszą w grupie Łotwą. Można jednak awansować również z drugiej lokaty.

W mistrzostwach Europy, które w 2021 roku odbędą się w Słowenii i na Węgrzech, weźmie udział 16 drużyn. Udział mają zapewniony obaj gospodarze. Awans wywalczą triumfatorzy każdej z dziewięciu grup oraz pięć najlepszych zespołów z drugich miejsc, przy czym do tego bilansu w grupach sześciozespołowych nie będą liczone mecze z ostatnią drużyną w tabeli.

Faza grupowa ME do lat 21 odbędzie się od 24 do 31 marca 2021, natomiast faza pucharowa (od ćwierćfinałów) - od 31 maja do 6 czerwca.