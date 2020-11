Neapolitańczycy zapalają świeczki przed muralem Maradony na placu w dzielnicy Quartieri Spagnoli. Gromadzi się tam coraz więcej ludzi.

W tamtejszym barze włączono projektor, którym wyświetlane są zdjęcia legendarnego zawodnika klubu Napoli.

Wszędzie panuje smutek, ludzie płaczą na ulicach - informują włoskie media.

Watykaniści przypominają spotkania Maradony z jego rodakiem, papieżem Franciszkiem, w tym ich pamiętny uścisk na placu Świętego Piotra w 2014 roku. Papież wyznał wtedy: "Czekałem na ciebie".

Po innym spotkaniu z papieżem piłkarz powiedział: Franciszek to ktoś znacznie więcej niż Maradona. To on jest prawdziwym mistrzem.

Wśród dziennikarzy wyrażane są nadzieje, że papież, niegdyś zagorzały kibic piłkarski w swoim kraju, zechce kilkoma słowami pożegnać zawodnika.