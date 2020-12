I dodał: "To zostanie na całe życie. POLAK NAJLEPSZY NA ŚWIECIE - to pięknie brzmi".

Reklama

"RoBEST Lewandowski" - to jeden z wpisów na oficjalnym koncie Bayernu Monachium, którego zawodnikiem jest kapitan reprezentacji Polski.

Także jego koledzy z klubu docenili wyróżnienie. Thomas Mueller napisał: "Gratulacje. Jesteś najlepszy #LewanGOALski".

Jego wyczyn doceniają także reprezentanci Polski. "Mr ROBERT LEWANDOWSKI" - skomentował pomocnik West Bromwich Albion Kamil Grosicki.

Nieco żartobliwie podszedł do tego były reprezentant Sebastian Mila.

"Wielkie gratulacje. To naprawdę wspaniały moment. Oczywiście dla niego i jego bliskich przede wszystkim, ale nie tylko. To też świetna chwila dla całej polskiej piłki. Czym więcej bramek i sukcesów tym więcej pokory widzę u niego. Wspaniały gość. I pamiętajcie Robert Lewandowski to mój kolega" - napisał.

Gratulacje wysłały też m.in. polski i niemiecki związek piłki nożnej. "PIŁKARZ ROKU FIFA! Gratulacje" - napisał portal "Łączy nas Piłka".

"Serdeczne gratulacje z okazji tak szczególnego wyróżnienia" - można przeczytać na profilu niemieckiej Bundesligi.

Była minister sportu Dmowska-Andrzejuk skomentowała: "Robert Lewandowski piłkarzem roku FIFA!!! Brawooooooo", a sam resort umieścił wpis o treści: "Robert Lewandowski Piłkarzem Roku FIFA! Wielkie gratulacje!".

Jeden z najstarszych magazynów piłkarskich w Niemczech "Kicker" przypomniał, że Lewandowski jest pierwszym w historii piłkarzem z Bundesligi, który może pochwalić się takim wyróżnieniem.

Jego były kolega z Bayernu, obecnie gracz Borussii Dortmund Mats Hummels napisał: "Gratulacje. Zasłużyłeś na to w 100 procentach".

Także sportowcy innych dyscyplin docenili Lewandowskiego. "Najlepszy Piłkarz Świata! Brawo! Nie mogliśmy tego przegapić nawet w podróży! Lekko jestem roztrzęsiona, poruszona" - przyznała była tyczkarka Monika Pyrek.

A najlepszy obecnie polski tenisista Hubert Hurkacz ocenił: "Gratulacje, to był Twój rok".

Lewandowski jest pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. W finałowej trójce okazał się lepszy od sław futbolu - Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego.

Reklama

W plebiscycie FIFA głosują selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, dziennikarze, a także internauci. Każdy z tych elementów plebiscytu ma 25-procentowy udział w końcowym wyniku.

Nagrodę Lewandowskiemu wręczył osobiście prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino.

32-letni Polak został wybrany także do najlepszej męskiej drużyny roku.