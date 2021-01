Sousa przyznał, że prezes PZPN Zbigniew Boniek dał mu wolną rękę w wyborze sztabu szkoleniowego. Zapowiedział, że będzie współpracował z dotychczasowym szefem banku informacji Hubertem Małowiejskim.

W jego sztabie, zaprezentowanym już wcześniej, znaleźli się sami obcokrajowcy, ale w czwartek selekcjoner przekazał, że z Małowiejskim będzie ściśle współpracował.

50-letni Portugalczyk zapowiedział, że w najbliższym czasie planuje spotkanie online z 40-45 piłkarzami, by się przedstawić, zaprezentować swoje szkoleniowe credo i zasady, jakie będą obowiązywać w kadrze.

"Chcemy być jak najlepiej przygotowani do pierwszego zgrupowania" - podkreślił Sousa, który przed tygodniem zastąpił w roli selekcjonera Jerzego Brzęczka.

"Przede wszystkim chcę widzieć zespół odważny, ambitny, wiedzący, jak rozgrywać piłkę, który daje z siebie wszystko i cieszy się z tej możliwości. Tak, aby kraj był dumny z takiej gry" - dodał.

Selekcjoner zapowiedział, że przed marcowymi meczami eliminacji mistrzostw świata nie należy spodziewać się wielu zaskoczeń w kadrze.

"Jeśli chodzi o powołania, nie będzie dużo niespodzianek. Obecnie jest np. ośmiu-dziesięciu piłkarzy z polskiej ligi, którym się przyglądamy, a także do trzech z reprezentacji młodzieżowej" - przyznał 50-letni trener.

"Chcemy mieć wielu liderów w kadrze, nie tylko Roberta"

Sousa odniósł się także do wtorkowego spotkania z Lewandowskim.

"Chciałem zobaczyć w oczach kapitana pasję i zaangażowanie. Pokazał to mi i moim asystentom. To nie tylko najlepszy obecnie piłkarz na świecie, ale też lider, przywódca. Piłkarze, którzy ciężko pracują, motywują jednocześnie innych, żeby też zawieszali sobie poprzeczkę wyżej. To bardzo ważne. Chcemy mieć wielu liderów w kadrze, nie tylko Roberta" - zaznaczył.

Polscy piłkarze rozpoczną eliminacje mistrzostw świata od wyjazdowego meczu z Węgrami 25 marca. Trzy dni później podejmą Andorę, a 31 marca zagrają na wyjeździe z Anglią.