Urodzony 7 marca 1992 roku w Kijowie Szabanow jest wychowankiem Dynama, z którym zdobył Puchar Ukrainy i występował w europejskich pucharach. Jak przypomniał klub z Łazienkowskiej, w ukraińskiej ekstraklasie zawodnik wystąpił w 143 meczach. Jego nominalną pozycją jest środek obrony.

Legii bardzo zależało, żeby mnie pozyskać. O zainteresowaniu wiedziałem już podczas zgrupowania w Dubaju. Kiedy pojawiła się konkretna oferta, wszystko wydarzyło się w ciągu trzech dni. To mój pierwszy klub zagraniczny, będę przyzwyczajał się do otoczenia, ale już teraz jestem gotowy do gry na sto procent - zapewnił Szabanow, cytowany na stronie Legii.

W zespole mistrza Polski będzie występować z numerem 13.

Kilka dni wcześniej Legia pozyskała reprezentanta Uzbekistanu i wicekróla strzelców ligi białoruskiej Jasurbeka Jakszibojewa, który podpisał 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia. 23-letni piłkarz występuje jako napastnik lub skrzydłowy.

Broniąca tytułu Legia zajmuje po siedemnastu kolejkach ekstraklasy drugie miejsce. Zgromadziła 33 punkty i traci dwa do Pogoni Szczecin.