Paulo Sousa powołał do kadry czterech napastników. Jednak trzech z nich może nie polecieć na mecz do Londynu. Wszystko przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Już jest pewne, że nowy selekcjoner nie będzie mógł w meczu z Anglią skorzystać Arkadiusza Milika z grającego w Olympique Marsylia. Władze francuskiej Ligue 1 podjęły decyzję o braku zgody na wyjazdy piłkarzy grających w tej lidze na mecze reprezentacji, które odbędą się poza granicami Unii Europejskiej.

To oznacza, że portugalski szkoleniowiec biało-czerwonych aktualnie do dyspozycji ma tylko trzech napastników: Karola Świderskiego, Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka. Jednak dwóch ostatnich może spotkać ten sam los co Milika. Piątek i Lewandowski na co dzień grają w Niemczech, a myśl obecnych przepisów tam obowiązujących po powrocie z Anglii grozi im 14-dniowa kwarantanna. Na to nie zgadzają się ich kluby i obaj nie dostaną zgody na wyjazd.