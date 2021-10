17-letni pomocnik Pogoni i reprezentacji Polski od dłuższego czasu wychodzi w podstawowym składzie "Portowców". We wrześniu musiał z powodu kontuzji opuścić trójmecz drużyny narodowej w eliminacjach mistrzostw świata, ale teraz wraca do kadry przed spotkaniami z San Marino i Albanią. Przed zgrupowaniem wysłał selekcjonerowi Paulo Sousie jasny sygnał, że jest w bardzo dobrej formie.

Trzeci gol w sezonie

W meczu z Górnikiem Łączna strzelił dla Pogoni bramkę na 3:1, uderzając z pierwszej piłki po podaniu Pawła Stolarskiego. Wcześniej miał asystę przy bramce na 2:1, gdy po jego centrze piłkę do własnej bramki skierował Kryspin Szcześniak.

Wydaje mi się, że ten gol doda mi pewności siebie zarówno na kolejne mecze w Pogoni, jak i na zgrupowaniu kadry - przyznał po spotkaniu młodzieżowiec szczecińskiej drużyny. Było to jego trzecie trafienie w tym sezonie ligowym.

Mam nadzieję, że właśnie rozwiązał się worek z bramkami. Trener sugerował, bym więcej strzelał, więc staram się to robić. Chciałbym – jako pomocnik – mieć także więcej asyst. Zależy mi na tym. Moim celem jest osiem goli w obecnym sezonie ligowym, ale jak się uda strzelić więcej, to się nie obrażę - żartował młody piłkarz.

Skauci mają go na oku

W reprezentacji Kozłowski jeszcze nie strzelił gola, a zagrał w pięciu spotkaniach drużyny narodowej. Zwykle jest jednym z pierwszych zmienników w talii portugalskiego selekcjonera.

W klubie mnie nauczono, bym był cierpliwy, że nie wszystko dostanę od razu, zwłaszcza w reprezentacji, że będę potrzebował czasu, by sobie wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Z taką myślą zatem podchodzę do kolejnych zgrupowań kadry i kolejnych meczów – zauważył.

Kozłowski według portalu transfermarkt.de jest najwyżej wycenionym zawodnikiem ekstraklasy. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie ok. pięciu milionów euro. Ciągle pojawiają się informacje o zainteresowaniu nim przez wielkie kluby. Ostatnio padały nazwy takich potęg, jak Liverpool, Juventus Turyn czy AC Milan. Skaut tego ostatniego klubu prawdopodobnie oglądał na żywo potyczkę Pogoni z Górnikiem Łęczna.

Staram się odcinać od tego typu informacji. Niech się tym zajmuje mój agent. Nie wiem, co będę robił jutro, a tym bardziej, czy dogram sezon w Pogoni, czy może odejdę zimą. Nie myślę o tym, robię swoje. A wielkie nazwy nie robią na mnie wrażenia. Moim marzeniem jest grać w przyszłości w tej klasy klubie, ale uważam, że najlepsze jest stosowanie zasady małych kroków, by dojść do celu – przyznał pomocnik reprezentacji Polski.

Kadrowicze Sousy zbierają się w poniedziałek w Warszawie. W sobotę zagrają z San Marino na PGE Narodowym, a trzy dni później w Tiranie zmierzą się z Albanią.