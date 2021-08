Gra w reprezentacji Polski zawsze była dla mnie największym zaszczytem, powodem do dumy, a także przyjemnością i spełnieniem marzeń. Dlatego ten moment nie jest łatwy. Długo jednak o tym myślałem i zdecydowałem się zakończyć reprezentacyjną karierę - przyznał Fabiański, cytowany w komunikacie.

Fabiański zadebiutował w ekipie biało-czerwonych 28 marca 2006 roku w wyjazdowym spotkaniu towarzyskim z Arabią Saudyjską (2:1), zastępując w końcówce Jerzego Dudka. Ostatni, 56. występ zanotował 1 czerwca w meczu we Wrocławiu z Rosją (1:1), będącym sparingiem przed Euro.

To było jedyne tegoroczne spotkanie Polaków za kadencji selekcjonera Paulo Sousy, w którym bronił Fabiański. We wszystkich trzech meczach eliminacji mistrzostw świata (z Węgrami 3:3, Andorą 3:0, Anglią 1:2) i trzech ME (ze Słowacją 1:2, Hiszpanią 1:1, Szwecją 2:3) między słupkami grał Wojciech Szczęsny. On wystąpił również w rywalizacji z Islandią (2:2) w Poznaniu, będącej ostatnim sprawdzianem przed kontynentalnym czempionatem.

Zawsze świetnie czułem się w drużynie narodowej. Zarówno w kadrach młodzieżowych, jak i w reprezentacji seniorów. Za każdym razem starałem się dawać drużynie narodowej tyle, ile tylko mogłem, poświęcać całe serce. Uważam, że teraz nadszedł najlepszy moment, aby pożegnać się z reprezentacją. Mam już swoje lata, w ostatnim czasie zmagałem się z kilkoma mikrourazami, przez które nie mogłem być zawsze do dyspozycji. Postanowiłem ustąpić miejsca młodszym kolegom. Mamy wielu znakomitych bramkarzy, którzy - podobnie jak ja kiedyś - czekają na swoją szansę w drużynie narodowej. Niech spełniają swoje marzenia (...) - dodał zawodnik West Ham United.

Wcześniej występował m.in. w Legii Warszawa, Arsenalu Londyn, Swansea City.

Piękne słowa Bońka

Z kolei prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek przyznał: Łukasz zadzwonił do mnie dziś rano i przekazał decyzję. Był pewny swego, dokładnie to przemyślał. Chciałbym mu serdecznie podziękować za wszystko, co zrobił dla reprezentacji Polski. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Jestem przekonany, że nasi kibice również chcieliby zgotować mu owację na stojąco, dlatego wystąpią z wnioskiem do nowych władz PZPN, abyśmy wszyscy razem mogli pożegnać Łukasza przed październikowym meczem eliminacji mistrzostw świata z San Marino na PGE Narodowym w Warszawie. Fabiański jest fantastycznym bramkarzem i jeszcze lepszym człowiekiem. Właśnie zamyka się kolejna piękna karta, kariera, w historii reprezentacji Polski. Sądzę jednak, że Łukasz może dać jeszcze wiele naszemu futbolowi w przyszłości, swoim bogatym doświadczeniem. Teraz niech skupi się na karierze klubowej. Życzę mu zdrowia i kolejnych sukcesów.

We wrześniu polską reprezentację czekają mecze eliminacji MŚ z Albanią (2.9) i z Anglią (8.9) na stadionie PGE Narodowym w Warszawie oraz z San Marino (5 września) w Serravalle.

W tabeli grupy I, po trzech kolejkach, prowadzi Anglia 9 pkt, przed Węgrami 7, Albanią 6 i Polską 4.