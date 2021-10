Środowy trening na bocznym boisku Legii był intensywniejszy i dłuższy niż wtorkowy, trwał około półtorej godziny. Po raz kolejny w zajęciach nie uczestniczył Szymański, strzelec gola w doliczonym czasie gry we wrześniowym meczu z Anglią w Warszawie (1:1). Damian boryka się z kontuzją od około dwóch tygodni. Dzisiaj znów został w hotelu z fizjoterapeutą - powiedział PAP team menedżer reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Glika narzeka na kolano

Wcześniej rokowania dotyczące powrotu do gry tego zawodnika były dość optymistyczne, ale do meczów zostało coraz mniej czasu i w tej chwili nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji Paulo Sousy.

Na uraz kolana narzeka Kamil Glik, ta kontuzja ciągnie się za nim już od poprzedniego zgrupowania reprezentacji. Doświadczony obrońca uczestniczył we wtorkowym i środowym treningu, ale część ćwiczeń wykonywał indywidualnie.

Na szczęście dla biało-czerwonych najpierw ich rywalem będzie San Marino, czyli ostatni zespół w światowym rankingu (210. miejsce). Wydaje się więc, że Sousa może pozwolić sobie na oszczędzanie niektórych piłkarzy przed meczem z Albanią.

Wieczorem testy dla niezaszczepionych

Na zgrupowaniu nie ma jeszcze Łukasza Fabiańskiego, który dotrze około godz. 17. Sytuacja 36-letniego bramkarza jest inna niż pozostałych kadrowiczów. Golkiper West Ham United już wcześniej zdecydował o zakończeniu kariery w reprezentacji, a oficjalnie pożegna się w meczu z San Marino.

Już wcześniej było wiadomo, że w najbliższych spotkaniach nie wystąpią kontuzjowani Maciej Rybus, Arkadiusz Reca i Bartłomiej Drągowski, a z powodów osobistych Nicola Zalewski.

W środowy wieczór niezaszczepieni przeciw COVID-19 piłkarze (to bardzo niewielka grupa) przejdą testy.

Zasady dotyczące obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa nieco się zmieniły w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Aby wejść do tzw. strefy jeden, czyli np. do szatni i na boisko, zawodnik musi mieć jeden z trzech dokumentów - certyfikat pełnego zaszczepienia, certyfikat ozdrowieńca lub ważny test potwierdzający wynik negatywny.

Polacy po sześciu kolejkach eliminacji w grupie I zajmują trzecie miejsce z 11 punktami. Prowadzi Anglia - 16, a druga jest Albania - 12. Biało-czerwoni jako jedyni grali dotychczas dwukrotnie z Anglikami (1:2 na wyjeździe i 1:1 u siebie).

Mecz z San Marino odbędzie się w sobotę w Warszawie, natomiast z Albanią biało-czerwoni zmierzą się trzy dni później w Tiranie.