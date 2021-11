Do zakończenia eliminacji w grupie C pozostały dwie kolejki. Na czele tabeli znajdują się mistrzowie Europy Włosi, ale tylko lepszym bilansem bramek wyprzedzają Szwajcarów. Piątkowy mecz może więc zadecydować o bezpośrednim awansie do mistrzostw świata. W ostatniej kolejce w poniedziałek Szwajcarzy podejmą Bułgarów, a Włochów czeka wyjazdowy mecz z Irlandią Północną.

We wtorek nie trenowali także pomocnik Nicolo Barella i obrońca Giorgio Chiellini, którzy leczą urazy. W poniedziałek okazało się, że z powodów zdrowotnych nie będą mogli zagrać dwaj zawodnicy Romy Nicolo Zaniolo i Lorenzo Pellegrini, a trener Roberto Mancini w ogóle nie powołał mającego problemy z biodrem kluczowego zawodnika drużyny, rozgrywającego Marco Verrattiego.