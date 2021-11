Widzew, który długo przewodził ligowej stawce, w ostatnich tygodniach wyraźnie złapał zadyszkę, a do tego musi sobie radzić z kłopotami kadrowymi, m.in. kontuzja wyeliminowała z gry skutecznego Juliusza Letniowskiego.

Na nowym stadionie w Nowym Sączu, ale bez udziału publiczności, goście objęli prowadzenie tuż przed końcem pierwszej połowy, ale w drugiej miejscowi odpowiedzieli dwoma trafieniami. W 89. minucie punkt Widzewowi uratował rezerwowy Paweł Tomczyk.

Łodzianie w 18 spotkaniach zgromadzili 35 punktów i tracą trzy do prowadzącej Miedzi. Ekipa z Legnicy jest niepokonana w lidze od prawie dwóch miesięcy, a w tym czasie odniosła siedem zwycięstw i dwukrotnie zremisowała.

Trzecia z dorobkiem 32 pkt jest Korona Kielce, która jednak rozegrała jedno spotkanie mniej niż wyprzedzające ją drużyny.

Trzy kolejne lokaty - do szóstej włącznie, ostatniej uprawniającej do gry w barażach o awans - zajmują Podbeskidzie Bielsko-Biała z 31 pkt, Sandecja - 30 i ŁKS - 28. Drugi z łódzkich zespołów, podobnie jak Korona, ma za sobą 17 występów. Bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny, a cztery następne rozegrają w dwustopniowych barażach.

Do 2. ligi spadną trzy ostatnie zespoły w tabeli. Obecnie są to Zagłębie Sosnowiec - 15 pkt, GKS Jastrzębie - 13 i Górnik Polkowice - 12. Do końca roku pierwszoligowców czekają jeszcze dwie pełne kolejki i odrabianie zaległości.