Mecze tej fazy zaplanowano od wtorku do czwartku. Dalsza część rywalizacji odbędzie się już wiosną.

Spotkanie w Lublinie ma kilka smaczków. Trenerem Motoru, który zajmuje ósme miejsce na trzecim poziomie rozgrywkowym, jest Marek Saganowski. Były reprezentant Polski przez wiele lat bronił barw Legii. Do niedawna też dyrektorem sportowym lubelskiego klubu był Michał Żewłakow, który też w przeszłości pełnił tę funkcję w stołecznym klubie i był też jego zawodnikiem.

Po serii słabych występów i siedmiu kolejnych porażkach Legia, mimo dwóch spotkań zaległych, ugrzęzła w dole ligowej tabeli i będzie jej bardzo trudno nie tylko obronić tytuł, ale i przedostać się do czołówki. A to oznacza, że krajowy puchar może być jedyną drogą, by w przyszłym sezonie najbogatszy polski klub ponownie zagrał w Europie.

Derby Śląska również w Pucharze Polski

Podobnie jak Legia, przeciwników z ekstraklasy na razie unika też Lech Poznań. Lider ekstraklasy w środę czeka wyjazdowa potyczka z dziewiątą w drugiej lidze Garbarnią Kraków.

Spośród ośmiu par tej rundy dwie tworzą przedstawiciele ekstraklasy - w Gliwicach Piast zagra z Górnikiem Zabrze, natomiast w Niecieczy Bruk-Bet Termalica spotka się z broniący trofeum Rakowem Częstochowa.

W śląskich derbach za Piastem przemawiać będzie atut własnego boiska oraz fakt, że trzy miesiące temu wygrał ligowy mecz z rywalem zza miedzy. Z kolei zabrzanie są mocno podbudowani dwoma z rzędu zwycięstwami w ekstraklasie, w których pierwsze gola na polskich boiskach zdobył mistrz świata z reprezentacją Niemiec z 2014 roku Lukas Podolski.

Raków do Niecieczy pojedzie po ligowym 4:0 z Zagłębie Lubin oraz miłymi wspomnieniami z potyczek z Bruk-Bet Termalicą. W poprzedniej edycji wygrał tam 2:0 w drodze po historyczny triumf w PP, a w tym sezonie już po awansie "Słoni" do ekstraklasy pokonał je 3:2 na własnym terenie.

Ciekawe spotkanie w Łodzi

W ćwierćfinale zagra na pewno przedstawiciel czwartego szczebla rozgrywek. Będzie to lepszy zespół z pary Olimpia Grudziądz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki.

W pozostałych parach dojdzie do trzech konfrontacji między ekipami z pierwszej ligi i ekstraklasy. Najciekawiej z nich powinno być w Łodzi, gdzie Widzew podejmie słabo się spisującą w lidze Wisłę Kraków.

Finał Fortuna Pucharu Polski 2021/22 ma się odbyć 2 maja 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. W puli nagród jest 10 milionów złotych, z czego połowa trafi do zwycięzcy.