"Mecz ze Szkocją jest towarzyski, ale chcemy, by skład przypominał ten, w którym we wtorek zagramy w finale baraży o awans do mistrzostw świata" - przyznał trener piłkarskiej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz na konferencji prasowej w Glasgow.

Polacy w czwartek rozegrają kontrolne spotkanie ze Szkocją, a pięć dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie biało-czerwoni podejmą w finałowym barażu o finały MŚ zwycięzcę półfinałowej pary Szwecja - Czechy. Reklama Początek meczu w Glasgow o godz. 20.45. Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję