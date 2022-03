W czwartek w Petach Tikwie z Izraelem, a we wtorek z Węgrami w Zabrzu - to kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Europy. Do końca rywalizacji zostały cztery serie spotkań, a biało-czerwoni praktycznie nie mają marginesu błędu.

Drużyna trenera Macieja Stolarczyka po nie najlepszym starcie, m.in. porażce z Izraelem w Lublinie 1:2, dopiero w trakcie kwalifikacji nabrała rozpędu. Listopadowe zwycięstwa nad Niemcami - 4:0 na wyjeździe i Łotwą - 5:0 w Krakowie pozwoliły jej dołączyć do czołówki i włączyć się do walki o awans. Reklama Kluczowe dla dalszych losów Polaków może być czwartkowe starcie z Izraelczykami, do których - podobnie jak do Niemców - tracą dwa punkty. El. MŚ 2022. Coraz bliżej rozstrzygnięć nie tylko w Europie Zobacz również Na potknięcie nie będą sobie mogli pozwolić również we wtorkowej potyczce z Węgrami, z którymi na wyjeździe stracili wygraną w ostatnich sekundach gry. Stolarczyk powołał wszystkich teoretycznie najlepszych piłkarzy, w tym pięciu, którzy mają już za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji: Jakuba Kamińskiego z Lecha Poznań, Michała Karbownika z Olympiakosu Pireus, Kacpra Kozłowskiego z belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise, Kamila Piątkowskiego z FC Salzburg i Nicolę Zalewskiego z AS Roma. Reklama Robert Lewandowski: Czy zagram ze Szkocją? Jestem gotowy, ale zdecyduje trener Zobacz również Selekcjoner będzie też miał do dyspozycji skutecznego jesienią Adriana Benedyczaka z Parmy czy dobrze sobie radzącego w Serie A Jakuba Kiwiora ze Spezii. Po przerwie spowodowanej kontuzją do kadry wrócił napastnik Bartosz Białek z VfL Wolfsburg. Turniej finałowy MME odbędzie się latem 2023 w Gruzji i Rumunii. Awans wywalczą zwycięzcy dziewięciu grup oraz najlepszy zespół z drugiego miejsca. Pozostałe drużyny z drugich lokat utworzą cztery pary barażowe. Stawkę uzupełnią obaj współgospodarze. Tabela grupy B eliminacji MME:



M Z R P bramki pkt

1. Niemcy 6 5 0 1 21-8 15

2. Izrael 6 5 0 1 15-6 15

3. Polska 6 4 1 1 17-4 13

4. Węgry 6 2 1 3 9-12 7

5. Łotwa 6 1 0 5 4-12 3

6. San Marino 6 0 0 6 0-23 0

Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję