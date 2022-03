Piłkarska reprezentacja Polski po raz dziewiąty w historii, a drugi z rzędu awansowała do mistrzostw świata. W finale barażowym w Chorzowie pokonała Szwecję 2:0. Bramki zdobyli w drugiej połowie Robert Lewandowski z rzutu karnego oraz Piotr Zieliński.

Radość z wtorkowego wyniku wyraził na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Mamy to! I to w wielkim stylu! Tak się spełnia marzenia całej Polski! Tak się pisze historię. Jedziemy na Mistrzostwa Świata do Kataru i tego nam nikt nie odbierze! Ależ to będzie długa noc, ależ to będzie piękny Turniej! Brawo Trener! Brawo Drużyna! - napisał szef rządu.