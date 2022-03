Wśród najwyżej rozstawionych, z których jeden zespół będzie rywalem biało-czerwonych, znalazły się: Katar jako gospodarz turnieju oraz Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania i Portugalia.

W drugim znalazły się pozostałe czołowe drużyny europejskie, a także Meksyk, Urugwaj i USA. Polska wraz z Serbią trafiła do trzeciego, a inne drużyny, na które zespół trenera Czesława Michniewicza nie trafi, to np. dwaj grupowi rywale z MŚ 2018 w Rosji, czyli Senegal i Japonia.

Z czwartego losowane będą np. Arabia Saudyjska, ale i Ekwador oraz wszyscy trzej zwycięzcy baraży, którzy zostaną wyłonieni w czerwcu.

FIFA zdecydowała, że drużyny z tej samej konfederacji nie mogą trafić na siebie w losowaniu, z wyjątkiem UEFA, która ma najwięcej - 13 - przedstawicieli. Z tego wynika, że w każdej grupie znajdzie się co najmniej jedna reprezentacja z Europy, ale nie może być więcej niż dwie.

Grupy A, B, E i F będą rozgrywać mecze na: Al-Bayt Stadium w Al-Khor, Khalifa International Stadium i Al-Thumama Stadium w Dausze oraz Ahmed bin Ali Stadium w Ar-Rajjan. Natomiast zespoły z grup C, D, G i H rywalizować będą na: Lusail Iconic Stadium w Lusajl, Stadium 974 w Dausze, Education City Stadium w Ar-Rajjan oraz Al-Janoub Stadium w Al-Wakrah.

Dokładny terminarz zostanie ustalony po losowaniu, by dostosować pory meczów do dogodnych godzin transmisji w różnych strefach czasowych. Ma to związek z faktem, że przez 2/3 fazy grupowej, która potrwa 12 dni, rozgrywane będą po cztery spotkania dziennie, o godz. 11, 14, 17 i 20 czasu polskiego. W ostatniej kolejce tego etapu oraz w fazie pucharowej mecze rozpoczynać się będą o 16 i 20.

Piątkowe losowanie grup w Dausze rozpocznie się o godz. 18 czasu polskiego. Mistrzostwa świata - po raz pierwszy rozgrywane pod koniec roku - odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.

Podział na koszyki:

1: Katar (gospodarz), Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia.

2: Meksyk, Holandia, Dania, Niemcy, Urugwaj, Szwajcaria, USA, Chorwacja.

3: Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja.

4: Kamerun, Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Zjednoczone Emiraty Arabskie/Australia/Peru, Kostaryka/Nowa Zelandia, Walia/Szkocja/Ukraina.