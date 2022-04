Zwycięzca rozgrywek zostanie wyłoniony w formie mini turnieju w dniach 14-18 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z regułą stosowaną dotychczas, będzie nim triumfator jednej z grup, w tym przypadku z udziałem biało-czerwonych i trzech innych ekip.

Rywalizacja w LN 2022/23 rozpocznie się w czerwcu (terminy to 3, 6, 10 i 13.06). Zespół trenera Czesława Michniewicza zacznie od spotkania z Walią we Wrocławiu, później czekają go wyjazdowe potyczki w Brukseli i Rotterdamie, a następnie rewanż z Belgami w Warszawie.

Z kolei we wrześniu (22 i 25.09) biało-czerwoni najpierw podejmą Holendrów, a następnie zagrają w Walii.