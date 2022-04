Piłkarska reprezentacja Ukrainy planuje rozegrać dwa towarzyskie mecze - z Anglią i Manchesterem United. To forma przygotowań do meczów barażowych o awans do mistrzostw świata 2022 - informują media ukraińskie.

Ukraina w półfinale baraży o awans do MŚ 2022 zmierzy się ze Szkocją 1 czerwca, a zwycięzca tego spotkania zagra w finale z Walią 5 czerwca. Reklama Pierwszy z awizowanych sparingów zostałby rozegrany pod Lublaną, drugi w Anglii. W tym przypadku miejscem gry kontrolnej byłaby baza Manchesteru United lub reprezentacji Anglii. Dużo zależy jednak od tego czy drużyna narodowa Anglii sprecyzuje swoje plany. UEFA ustaliła terminy czerwcowych meczów Ligi Narodów i el. MŚ Zobacz również Kadrowicze Aleksandra Pietrakowa zbiorą się 29 kwietnia w słoweńskim ośrodku piłkarskim w Brdo pri Kranju. Nowoczesna baza treningowa pod Lublaną została przekazana do dyspozycji reprezentacji Ukrainy przez prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina i szefa narodowej federacji Słowenii Radenko Mijatovica. Wcześniej prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Pawelko poinformował, że osiągnął porozumienie z prezydentem Dynama Ihorem Surkisem, aby zawodnicy kijowskiego klubu dołączyli do reprezentacji 3 maja. Reklama Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję