Na liniach najwyżej notowanemu polskiemu arbitrowi pomagać będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a sędzią technicznym będzie Łukasz Kuźma. Na sędziów VAR wyznaczeni zostali Tomasz Kwiatkowski i Paweł Malec. W środę wieczorem 41-letni Marciniak poprowadzi w Anglii pierwsze starcie półfinału Ligi Mistrzów między Liverpoolem a Villarrealem.

Będzie to trzeci finał PP sędziowany przez płocczanina; poprzednio był głównym arbitrem w 2013 i 2016 roku. W tym drugim przypadku Lech na PGE Narodowym uległ Legii Warszawa 0:1.

Finał Fortuna Pucharu Polski to zawsze wyjątkowy mecz. Poza zdobyciem prestiżowego pucharu, wygrana daje również gwarancję gry w europejskich rozgrywkach. Nominacja na to spotkanie to wyróżnienie i forma nagrody za dobrze wykonywaną pracę. Dlatego biorę pod uwagę całokształt występów w tym sezonie, a także aktualną formę sędziego. Było kilku arbitrów, którzy spełniali te kryteria. Ostatecznie finał poprowadzi Szymon Marciniak - powiedział szef Kolegium Sędziów PZPN Tomasz Mikulski, cytowany w komunikacie piłkarskiej centrali.

Decydujący mecz o triumfie w PP odbędzie się w poniedziałek o godz. 16 na PGE Narodowym w Warszawie.