Blisko 43-letni Lewandowski zastąpił Dariusza Banasika, który otrzymał propozycję pracy w nowej roli w radomskim klubie.

Radomiak po 30 ligowych kolejkach z dorobkiem 43 punktów zajmuje 6. miejsce w tabeli. W piątek na własnym boisku przegrał 0:1 z Cracovią.

Nowy trener Radomiaka to były reprezentant Polski. W biało-czerwonych barwach rozegrał 66 występów i strzelił pięć goli. W 2009 roku w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna" został wybrany Najlepszym Piłkarzem. Brał udział w mistrzostwach świata w 2006 roku i Euro 2008. Jako zawodnik występował m.in. w Zagłębiu Lubin, Dyskobolii Grodzisk Wlkp. i ukraińskim Szachtarze Donieck, z którym zdobył Puchar UEFA oraz pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

Jako trener pracował w Zagłębiu Lubin i Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Z tym drugim klubem wywalczył awans do ekstraklasy. Asystentem Mariusza Lewandowskiego w Radomiaku będzie Krzysztof Kawałko.

Zdymisjonowany Banasik trenerem Radomiaka został 25 czerwca 2018 roku. Drużynę "Zielonych" prowadził przez prawie cztery sezony. Wywalczył z zespołem najpierw awans z drugiej do pierwszej ligi, a następnie wprowadził go do ekstraklasy. Po rundzie jesiennej obecnych rozgrywek Radomiak zajmował wysokie 4. miejsce.