Biało-czerwoni w tegorocznych mistrzostwach świata trafili do grupy C, z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Pierwszy mecz zagrają 22 listopada - z Meksykanami.

Grupowi rywale Polaków prezentują zupełnie inny styl gry niż dobrze znani przeciwnicy z Europy, dlatego PZPN stara się zorganizować dla kadry Michniewicza sparing z drużyną z Ameryki Południowej, ewentualnie z Ameryki Środkowej. Możliwym terminem byłby np. 16 listopada.

Poszły z naszej strony zapytania m.in. do Brazylii, Kolumbii i Chile (z tych trzech tylko Brazylia awansowała na mundial - PAP). Z Brazylią, pomijając już kwestie finansowe, jest pewien kłopot. Chodzi o terminy przed mundialem, oni zaczynają turniej później niż my. Poza tym drużynom z tak dalekiego kontynentu nie uśmiecha się za bardzo granie w Polsce przed mundialem. Dla nich to trochę nie po drodze - powiedział Jakub Kwiatkowski, który jest również team menedżerem reprezentacji narodowej.

Jak dodał, najbardziej możliwy wydaje się mecz towarzyski z Chile.

Podobnego zdania jest trener Michniewicz.

W grę wchodzi też Peru, a z Ameryki Środkowej Kostaryka, ale te drużyny grają jeszcze baraże o awans. Jeżeli chodzi o Chile, to uważam, że byłoby idealne pod kątem naszego meczu z Meksykiem na mundialu. To podobny styl gry - podkreślił selekcjoner.

Michniewicz zapowiedział, że powoła na turniej w Katarze maksymalną możliwą liczbę piłkarzy - 26.

Natomiast rzecznik PZPN przedstawił szczegóły dotyczące terminów wymaganych przez FIFA.

Do 21 października należy wybrać 50 piłkarzy. A z tej +pięćdziesiątki+ 14 listopada trzeba ogłosić ostateczny, 26-osobowy skład na mundial - przyznał Kwiatkowski.