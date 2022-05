Podopieczni trenera Dariusza Gąsiora przystępowali do meczu z Bułgarami na stadionie w Ness Ziona, nie mając już szans na wyjście z grupy po porażkach z Francją 1:6 i Holandią 1:2.

Polacy objęli prowadzenie tuż po przerwie, gdy do siatki rywali trafił Oliwier Sławiński. Korzystnego wyniku nie udało się utrzymać. W 83. minucie wyrównał Stefan Trajkow.

Grupę B wygrała Holandia, która w ostatnim spotkaniu pokonała Francję 3:1. Obie drużyny już wcześniej wywalczyły awans do ćwierćfinału.

Mistrzostwa Europy U-17 od siedmiu lat odbywają się w formacie z 16 drużynami, wcześniej uczestniczyło osiem. Do ćwierćfinałów awansowały po dwa najlepsze zespoły z czterech grup. Rywalizacja w Izraelu zakończy się 1 czerwca. Dwie poprzednie edycje - w 2020 i 2021 roku - odwołano z powodu pandemii koronawirusa. W 2019 roku mistrzem została Holandia.

Niezłe wyniki młodzieżowców w przeszłości

W polskim futbolu turnieje w tych kategoriach wiekowych kojarzą się bardzo dobrze. W 1993 roku biało-czerwoni, prowadzeni przez Andrzeja Zamilskiego, triumfowali w imprezie (wówczas do lat 16). Natomiast w 1999 roku, pod wodzą Michała Globisza, zajęli drugie miejsce (również do lat 16).

W kolekcji jest także brąz ME U-16 z 1990 roku, kiedy trenerem był Wiktor Stasiuk.

Po raz ostatni polscy piłkarze występowali w ME do lat 17 w 2012 roku - drużyna Marcina Dorny dotarła wówczas do półfinału (nie rozgrywano meczu o brąz).

Polska - Bułgaria 1:1 (0:0).

Bramki: dla Polski - Oliwier Sławiński (47.); dla Bułgarii - Stefan Trajkow (83.).